Enna: al Federico II focus a tre anni dall’insorgenza della pandemia

Cosa ci ha lasciato il Covid? L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna presieduto dal Dottore Renato Mancuso ha invitato due relatori d’eccezione – quali il Professore Massimo Galli e il Professore Giovanni Rezza – per fare il punto sull’attuale panorama dopo la pandemia.

Si terrà giovedì, presso l’hotel Federico II di Enna, la seconda edizione dell’evento incentrato sul long covid, che ha già avuto come ospite nella prima edizione il Professore Pregliasco.

“Già lo scorso anno ci eravamo dati appuntamento per l’edizione 2023, certi che sarebbe stato necessario un nuovo focus per vedere cosa sarebbe cambiato a distanza di un anno in merito agli effetti lasciati dall’infezione, cosiddetti long covid. Tra l’altro è nostra precisa volontà e interesse capire se questi effetti hanno cambiato volto e come fronteggiarli – ha dichiarato il presidente Mancuso -. Il convegno, di respiro nazionale, è stato diramato in tutta la Sicilia perché interverranno i massimi organi della Federazione Nazionale, nella figura del presidente Filippo Anelli e del segretario Roberto Monaco. Questa patologia, tutt’altro prossima dallo scomparire, è una malattia che ci porteremo dietro insieme alle sue sequele, diventa dunque necessario sapere come si sono modificati il virus, la malattia acuta e gli effetti che da essa derivano; con la speranza che quest’ultimi scemino. Aspettiamo dunque di sapere dagli illustri relatori qual è lo stato dell’arte della patologia che fino a tre anni fa era un’illustre sconosciuta e che ha cambiato il volto della sanità mondiale”.

Tre le sezioni previste, la prima vedrà l’introduzione di Salvatore Requirez, attualmente alla guida del dipartimento Dasoe, a seguire relazione del professore Giovanni Rezza sui dati epidemiologici mondiali e nazionali, e ancora Franco Belbruno illustrerà i dati regionali, moderano Emanuele Cassarà e Salvatore Madonia. Alle 11 la lectio magistralis del professore Massimo Galli intitolata “Covid-19 versus Spagnola”, introduce il primario di Medicina generale dell’Umberto I di Enna Mauro Sapienza. Nella seconda sezione, moderata da Luigi Guarneri e Giuseppe Iraci, si discuterà di sintomi e lesioni polmonari persistenti e patologia cardiaca evolutiva, mentre nel terzo panel si parlerà ancora di Long Covid in termini di patologia neurologica persistente; conseguenze psicologiche e sindrome metabolica, dispercezioni olfattive e cocleo – vestibolari e covid pediatrico, quest’ultima sezione sarà moderata dai medici Barbagallo, Maira, Morreale, Zappulla. A chiudere i lavori una tavola rotonda sulle tematiche emerse durante il convegno.

Per info e iscrizioni: info@samacongressi.it.