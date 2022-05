Enna: al Federico II convegno sulla gestione dei rifiuti in Sicilia

La gestione dei rifiuti in Sicilia e le sue criticità, le novità normative introdotte da ARERA e gli impatti amministrativi, economici e gestionali per i comuni, il passaggio dall’economia lineare a quella circolare: sono alcuni dei punti trattati questa mattina durante il convegno, organizzato dalla SRR Ato 6 Enna Provincia, che ha visto una larga partecipazione di amministratori locali, dei presidenti e direttori delle 18 SRR siciliane, dei rappresentanti delle Istituzioni provinciali, regionali e nazionali.

Presenti all’incontro, che si è tenuto presso la sala meeting del Federico II Palace Hotel di Enna, l’assessore all’energia e rifiuti della Regione Siciliana Daniela Baglieri, il dirigente generale del Dipartimento Acque e Rifiuti Calogero Foti, il responsabile ufficio legislativo di Confindustria-Cisambiente Matteo Maioli, il Prefetto di Enna Matilde Pirreira, l’on. Elena Pagana, deputato all’Ars, e il sen. Fabrizio Trentacoste. A fare gli onori di casa il presidente dell’Ato 6 e sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, che ha aperto i lavori, tracciando un bilancio sulle attività svolte dal 2020 (anno dell’insediamento alla guida della Società di Regolamentazione Rifiuti della provincia ennese).

“Questo convegno – spiega Licciardo – nasce dall’esigenza di un confronto aperto tra tutti quelli che contribuiscono al buon funzionamento della gestione dei rifiuti, che siano soggetti pubblici o privati, sul nostro territorio ed in quello della Regione. I problemi di una SRR infatti si ripercuotono a cascata su tutto il sistema di gestione nell’ambito regionale. Solo interagendo in maniera collettiva si può rendere il sistema davvero efficiente ed efficace”.

“Abbiamo costituito questo comitato tecnico perché la realtà siciliana non è omogenea – dichiara l’assessore regionale Baglieri – è chiaro che ognuno svolge un ruolo, ma dal punto di vista regionale a noi sta il compito di armonizzare interessi provinciali con quelli di sovrambito e al contempo con quelli nazionali. Nel brevissimo periodo da un lato occorre avviare nuovi impianti, dall’altro lato questo sistema richiede una certa dinamicità nella pianificazione”.

Per la prof.ssa Baglieri gli ambiti devono adeguarsi e aggiornare il proprio fabbisogno.

“Bisogna avere coraggio – prosegue l’assessore – ma ognuno deve fare i propri ‘compiti a casa’ altrimenti il tavolo non è equo. Bisogna cercare di rivedere tutto il sistema, altrimenti andiamo solo a mettere ‘toppe’”.

E sulle azioni e le iniziative intraprese dalla SRR Enna provincia aggiunge: “un plauso a Enna che ha avuto lungimiranza imprenditoriale. Non ci si deve trincerare sulle norme, ma confrontarsi con gli uomini. Il sistema rifiuti non ammette scorciatoie. Dove sta l’inefficienza nei servizi? Per trovarla si deve rendere trasparente il rapporto con i cittadini, darsi degli standard e migliorare la qualità tecnica e contrattuale del servizio rifiuti. Il tema delle autorizzazioni, dei tempi. È un problema che ci siamo posti tramite azioni per ridurre i tempi. L’indirizzo è chiaro: ridurre termini e attese, ma nel rispetto della normativa vigente” conclude l’assessore Baglieri.

Durante il convegno il progettista di Golem Net srl, Alfio Costanzo, ha presentato un progetto informatico di intelligenza artificiale, attraverso l’impiego del sistema Amazon Alexa, sulla trasparenza del servizio rifiuti (secondo quanto previsto dalla Delibera Arera 444/2019) che ha riguardato – in modalità network – i 19 comuni soci della SRR Enna Provincia. A seguire il Presidente Licciardo ha premiato i sindaci e dirigenti dei comuni della provincia ennese per l’impegno sulla trasparenza del servizio rifiuti, consegnando loro un attestato di merito ed un dispositivo “Alexa”.

Durante la sessione pomeridiana dei lavori gli interventi degli ingegneri Francesco Iacotucci, consulente IFEL, e Andrea Avanzini, esperto in gestione ambientale e tributaria di Golem Net Srl, si sono focalizzati sulle ricadute del nuovo Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e sull’analisi dei punti di forza e di debolezza nell’adozione della Tariffazione Puntuale dei rifiuti.