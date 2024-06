Enna: al Federico II anche i genitori vanno a lezione

PUBBLICITÀ

Si sono svolti e conclusi con grande entusiasmo i cinque percorsi laboratoriali progettati dall’IPS Federico II di Enna per il coinvolgimento delle famiglie, finanziati con le risorse del PNRR “Dispersione Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado”. L’obiettivo è stato quello di ridurre i divari territoriali in Italia nelle competenze di base, in particolare nel Mezzogiorno, e sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.

I percorsi, parte del Progetto PNRR “Tutti presenti…e nessun disperso!”, hanno coinvolto i genitori degli alunni dell’Istituto con l’obiettivo di creare “ben-essere” psicofisico. La scuola, ponendo al centro il benessere dell’individuo, valorizza la crescita cognitiva ed emozionale degli studenti.

Referenti dei percorsi sono state le docenti Nadia Fedele e Lucia Stivala che ne hanno curato la progettazione e l’organizzazione operativa.

Le attività sono iniziate con il laboratorio “Mani in pasta” tenuto dal Prof. Giuseppe Bono, seguito dalle lezioni di cake design dei docenti Giuseppe Bono e Vincenzo Russo. Il corso di yoga “Fai un bel respiro e ti rilassi”, tenuto dall’istruttrice Maria Vicari, ha fornito strumenti per migliorare la salute psicofisica tramite tecniche di respirazione e posizioni yoga. Il percorso di educazione alla genitorialità “La scuola del 2024 tra alfabetizzazione digitale e affettiva”, curato dal Prof. Gianfranco Salvatore Bonanno, ha creato spazi di ascolto e confronto, sviluppando strategie di corresponsabilità educativa e competenze per un uso consapevole della tecnologia.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Rosaria Di Prima che ha ribadito come famiglie coinvolte, impegnate e che partecipano attivamente possono avere un ruolo di primo piano nel concorrere al contrasto dell’abbandono scolastico e nella promozione del benessere degli adolescenti.

La continuità educativo-didattica famiglia-scuola, infatti, è un’alleata preziosa per garantire un’istruzione e un’educazione di qualità.