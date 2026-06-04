Enna: al Duomo la presentazione del libro “I Nudi”

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Sarà presentato sabato alle ore 17, al Duomo di Enna, il libro “I Nudi”, scritto da Francesco Luca Ballarò e Ilaria Lombardo.

Il volume nasce su iniziativa della Confraternita di Maria SS. della Visitazione, con l’obiettivo di offrire un contributo di conoscenza sulla storia degli Ignudi e della stessa Confraternita. Non solo un lavoro di ricostruzione storica, dunque, ma anche un testo pensato per custodire la memoria e consegnarla alle generazioni future.

Alla realizzazione del libro hanno collaborato anche autori di immagini storiche e recenti, che arricchiscono il racconto dedicato a una delle tradizioni più sentite della città. Al centro dell’opera, infatti, c’è la storia della festa patronale di Enna e di coloro che, nel tempo, hanno contribuito a mantenerla viva.

L’incontro è promosso con il patrocinio del Comune di Enna e della Parrocchia Maria SS. della Visitazione.