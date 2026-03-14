Enna, al Duomo la presentazione dei riti della Settimana Santa 2026

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Si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 presso il Duomo di Enna la conferenza di presentazione dei riti della Settimana Santa ennese 2026 dal titolo “Enna città delle Confraternite”.

L’incontro sarà un momento di approfondimento e riflessione su una delle manifestazioni religiose e culturali più importanti della città di Enna, che ogni anno richiama fedeli, visitatori e studiosi interessati alle antiche tradizioni legate alle confraternite e alle celebrazioni pasquali.

A relazionare saranno Mons. Vincenzo Murgano, assistente ecclesiastico del Collegio dei Rettori; Federica Barbarino, storica dell’arte ed esperta di beni culturali; Francesco Antonetti, presidente onorario e consigliere della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e membro fondatore del Forum Paneuropeo delle Confraternite; e Giovanni Zodda, Presidente del Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi.I lavori saranno moderati da Mariangela Vacanti e Massimo Colajanni.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per presentare e raccontare il significato storico, religioso e culturale dei riti della Settimana Santa ennese, patrimonio identitario della città e simbolo della forte tradizione confraternale che caratterizza il territorio.