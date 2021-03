Enna: al De Amicis “si canta e si suona dai balconi”

Vi ricordate lo scorso anno che si cantava tutti dal balcone? Alcuni suonavano con strumenti di fortuna, altri invece avevano messo su veri e propri dj-set o cori alpini. Il ricordo lontano di un tempo di incertezza e smarrimento, che adesso guardiamo addirittura con un certo affetto e nostalgia, diventa ora un progetto firmato IC De Amicis.

Si tratta di “BALCOSCENICO, Dove le parole non arrivano… la musica parla Beethoven”, un progetto al quale possono partecipare tutte le alunne e gli alunni e i docenti delle scuole secondarie di primo grado di Enna, il Liceo Musicale, con solisti o gruppi privati. La finalità è quella di realizzare e condividere le proprie esperienze musicali, con l’idea di organizzare un vero e proprio “periodo musicale” dove la musica, uno dei più potenti strumenti di comunicazione, sia al centro. Il progetto auspica peraltro di riuscire a incuriosire anche quella parte di pubblico spesso così distante da questa realtà espressiva, facendo musica all’aperto da alcuni balconi della città affinché il viandante possa assistere dalla strada alle varie esecuzioni musicali.

«Il progetto BalcoScenico è un viaggio musicale itinerante, che nasce per offrire a tutti un’occasione di incontro con la musica e dare l’opportunità a studenti, docenti e cittadini di esibirsi davanti ad un ampio pubblico» dice la sua referente, la Prof.ssa Rosalba Fonte.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita, basterà solo che ciascuna scuola o ciascun gruppo privato provveda a dotarsi di strumentazione funzionante per le singole esibizioni (altoparlanti, microfoni e strumenti musicali), che avranno luogo dai balconi cittadini durante il mese di maggio.

Nel regolamento è prevista l’esibizione di piccoli gruppi strumentali e/o corali (per un max di 10 persone) o di solisti, con esecuzione di brani per una durata massima di 20 minuti.

«La musica è gioia, allegria, rappresenta un momento di svago, di distrazione e di forte emozione – dice il DS Prof. Filippo Gervasi – ed è fondamentale promuoverne la conoscenza e la diffusione in un momento come questo, per ritrovare la socialità tanto minacciata dal perdurare dell’emergenza sanitaria, proprio attraverso l’esecuzione di brani solisti, in gruppo, da camera e corali».

La domanda di partecipazione dei vari solisti o gruppi, con l’indicazione dei titoli e della durata dei brani musicali, dovrà pervenire entro e non oltre il 9 aprile 2021 all’indirizzo enic82100n@gmail.com

Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul sito dell’istituto comprensivo De Amicis al seguente indirizzo https://www.icdeamicisenna.edu.it/pubblicazioni/517-progetto-balcoscenico-dove-le-parole-non-arrivano-la-musica-parla-beethoven.html

Stavolta si canta e si suona dai balconi, ma per davvero!

Giuliana Maria Amata