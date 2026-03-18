Enna: al Centro incontro anziani di Pergusa allestita la Tavolata di San Giuseppe

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È stata allestita anche presso il Centro incontro anziani di Pergusa la tradizionale Tavolata di San Giuseppe. Un appuntamento, giunto alla quarta edizione, che rinnova una delle tradizioni più sentite del territorio, coinvolgendo soci e famiglie nella preparazione delle pietanze offerte per l’occasione.

Oggi la benedizione della tavolata e l’apertura ufficiale alle visite, accompagnate da un momento musicale e dalla degustazione di legumi e ricotta calda.

La giornata di domani, giovedì 19 marzo, sarà caratterizzata dalla visita alla tavolata, dalla Santa Messa nella parrocchia del Santissimo Crocifisso di Pergusa, dalla benedizione dei Santi e dalla lettura del Vangelo. A seguire, la degustazione delle diverse pietanze preparate per l’evento, compresa la tradizionale pasta “ncasciata”.

Un momento di fede, comunità e convivialità che conferma il valore della Tavolata di San Giuseppe come espressione della cultura e delle radici popolari del territorio.