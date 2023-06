Enna: al Castello di Lombardia il I° Festival di Yoga e discipline olistiche

A pochi giorni dalla giornata internazionale dello yoga, il I° festival delle attività olistiche sbarca ad Enna. L’evento è in programma domenica al Castello di Lombardia, dalle ore 9 alle ore 20, e ospiterà 15 professionisti del settore olistico che terranno laboratori e seminari per adulti e per bambini.

La manifestazione, ideata da Valentina D’Angelo, Carmen Contino e Cristiana De Luca, è promossa in collaborazione con Uisp Sicilia e Uisp Enna e il patrocinio del Comune.

L’idea nasce dalla volontà delle tre organizzatrici di mettere insieme yoga e shiatsu, da sperimentare in seminari e laboratori per creare qualcosa di più grande e condiviso. Per la disciplina olistica l’essere umano va considerato come una unità tra corpo, mente, emozioni e vissuti. Inoltre il suo benessere è legato all’ambiente. Prendersi cura del benessere umano significa, dunque, prendersi cura anche del contesto in cui vive.

“In anni bui come quelli appena trascorsi – dicono le organizzatrici – il nostro equilibrio mentale è stato messo a dura prova e la socialità messa in discussione. Come rovescio della medaglia si è rafforzato il desiderio di essere sempre più connessi con la natura e la coscienza di dover proteggere il proprio benessere e le proprie relazioni interpersonali. Lo yoga day festival sarà un’occasione d’incontro, un giornata di ricarica e di unione, il significato della parola yoga”.

La sfida è quella di immettere questa energia di cambiamento. Il festival ospiterà tantissimi professionisti del settore, con laboratori, per grandi e piccini, di yoga, psicomotricità, nature therapy, shiatsu, mindfulness, tai chi, zen pilates, seminario yoga e alimentazione, laboratori di mandala, educazione ambientale, estemporanea di body painting, canti e danze.

Dentro la suggestiva cornice del Castello di Lombardia sarà allestito un mercatino di prodotti artigianali e naturali che accoglierà i visitatori. Chi non partecipa alle lezioni potrà consumare un pranzo, durante un pic nic, da fare nel cortile del castello, con cibi salutari per aiutare il corpo a rimanere energico e leggero, cucinato con prodotti orientali e locali selezionati e confezionati con cura. Info e prenotazioni su yogadayfestivalenna@gmail.com.