Enna: al Carmine la mostra “Sofferenza e Luce” del Liceo Artistico Cascio

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Il Liceo Artistico Regionale “Cascio” di Enna, in collaborazione con la parrocchia San Tommaso Apostolo di Enna, organizza la seconda edizione della mostra didattica presso la Chiesa del Carmine, dal titolo “Sofferenza e Luce”. Il sottotitolo della mostra di quest’anno è “Via Crucis… Via Lucis” e l’inaugurazione è in programma venerdì 27 marzo alle ore 11.

Sarà possibile visitare al Carmine le opere realizzate da studenti e docenti del Liceo fino al 10 aprile, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

La mostra ripercorre, attraverso immagini, sculture e disegni, sia la Passione di Cristo sia le passioni dei nostri giorni: dalle guerre alle violenze, nel tentativo di lasciare intravedere la luce pasquale e la speranza oltre il buio della morte e della sconfitta.

Il parroco don Salvo Rindone ringrazia la dirigente scolastica, prof.ssa Graziella Bonomo, i docenti del Liceo che hanno seguito i lavori della mostra, Carlo Pera e Salvatore Di Salvo, gli studenti del Liceo, l’amministrazione comunale e gli assessori Mirko Milano e Giuseppe La Porta.