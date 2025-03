Enna: al Business Center Savoca incontro con il fotografo Massimiliano Ferro

PUBBLICITÀ

Un’occasione per gli appassionati di fotografia che vogliono riprendere emozioni, paesaggi, espressioni, conoscere tecniche fotografiche e avere consigli da un professionista. La Formasec s.r.l. organizza per domani, venerdì 21 marzo, alle ore 15.30 a Enna Bassa in Viale Unità d’Italia snc (al Business Center Savoca) un incontro con il fotografo Massimiliano Ferro, che avrà il piacere di realizzare un confronto personale ed una disamina del portfolio foto personale di chi deciderà di partecipare.

Ogni partecipante potrà portare con se 10-12 fotografie, i propri scatti più amati, o quelli che crede possano esprimere meglio le sue passioni e competenze, per condividere, insieme ad altri appassionati, un’occasione di confronto con Massimiliano Ferro. Per informazioni e iscrizioni si possono contattare i numeri 351.5507512 o 0935.511755 o inviare una mail a info@formasec.it.

Massimiliano Ferro è un fotografo di strada che trasforma attimi fugaci in immagini senza tempo. Il suo stile si distingue per un perfetto equilibrio tra tecnica e creatività, dando vita a immagini uniche ed emozionanti. La sua ricerca costante della luce perfetta e della composizione armoniosa lo ha portato a collaborare con molte realtà del mondo artistico e culturale. Con un occhio attento per la composizione e una sensibilità unica nel cogliere la spontaneità della vita urbana, le sue fotografie raccontano storie autentiche, fatte di sguardi, gesti e dettagli spesso inosservati. Cattura l’essenza delle persone e dei luoghi, trovando poesia nella quotidianità e bellezza nell’ordinario. Il suo approccio discreto e intuitivo gli permette di immergersi nell’anima pulsante delle strade, restituendo scatti intensi e pieni di significato.