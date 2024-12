Enna al 97° posto nella classifica della Qualità della Vita, ultima in cultura e tempo libero

PUBBLICITÀ

Enna si posiziona al 97° posto nella classifica finale dell’edizione 2024 della Qualità della Vita, stilata da Il Sole 24 Ore. Perde sette posizioni rispetto al 2023. L’indagine, giunta al suo 35° anno, valuta il benessere nei territori italiani attraverso diversi indicatori.

La provincia di Enna registra risultati contrastanti: nell’indicatore “Affari e lavoro” è al 32° posto, uno dei punti di forza; in “Giustizia e sicurezza” in posizione intermedia al 61° posto; in “Ricchezza e consumi” all’84° posto; in “Ambiente e servizi” 96° posto; in “Demografia e società” soffre al 105° posto; in “Cultura e tempo libero” si colloca all’ultimo posto, 107°.

Il dato evidenzia segnali positivi nel settore economico e lavorativo, ma sottolinea soprattutto le difficoltà del territorio in alcuni ambiti, come la demografia, l’offerta culturale e il tempo libero.