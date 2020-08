Enna: aiuti alle imprese, il Pd incontra le associazioni di categoria

Nota stampa del capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Enna Paolo Timpanaro che riportiamo qui di seguito.

“Particolarmente interessante e proficuo l’incontro avvenuto ieri pomeriggio presso la sede del Partito Democratico alla presenza delle associazioni di categoria quali CNA, Confcommercio, Confartigianato. Tale evento si è reso necessario in forza alla discussione che, di qui a breve, avverrà in consiglio comunale circa il bilancio previsionale ed il regolamento sui contributi straordinari alle imprese. Quest’ultimo, in particolare, risulta essere molto atteso da parte dei commercianti, i quali attraverso i propri rappresentanti, hanno tracciato il solco entro il quale inserire esigenze ed istanze utili ad alleviare le difficoltà legate al momento contingente. Abbiamo ritenuto utile intavolare un confronto con le associazioni di categoria in quanto alla data di ieri il regolamento sull’erogazione dei contributi non risultava ancora a disposizione dei consiglieri comunali. Auspichiamo, quindi, che le misure contenute nel bilancio ed il regolamento in oggetto siano quanto più conformi e congeniali alle esigenze delle numerose imprese che vivono un momento di difficoltà, pertanto in questi pochi giorni che ci separano dal voto approfondiremo lo studio sulle misure da contrapporre e se dovessimo renderci conto che la proposta dell’amministrazione si discosta dalle richieste avanzate dal tessuto economico ed imprenditoriale della città, ci adopereremo affinchè la manovra finanziaria e l’impianto normativo sui contributi ritorni nell’alveo delle linee guida discusse”.