Enna: aiuti ai commercianti, interviene il consigliere Gloria

In riferimento alle recenti dichiarazioni del capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Enna Paolo Timpanaro, il vicepresidente del Consiglio Comunale Paolo Gloria ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ringrazio il capogruppo Timpanaro per l’assist, perché mi consente di dire che l’accelerazione nasce dalla ferma volontà di dare un bilancio alla città. Siamo a fine consiliatura, tra poco verranno convocati i comizi elettorali ed entreremo nell’ordinaria amministrazione e da quel momento tutto ciò che il Comune ha promesso ai commercianti non potrà essere fatto. Si vuole questo per la città? A chi è in sofferenza per la pandemia non interessano giochi delle parti, ma gli aiuti necessari per non chiudere la propria attività. I ritardi di cui parla Timpanaro non sono imputabili all’amministrazione, ma alle incertezze sui trasferimenti. Le commissioni hanno avuto tutto il tempo di valutare la proposta e, quindi, non posso fare altro che invitare le opposizioni ad avere buon senso e ad essere presenti, non come è avvenuto nell’ultima seduta, perché ciò che saremo chiamati a votare è per il bene della città”.