Enna: agroecologia e sostenibilità al centro dell’incontro organizzato allo Spaccio Bio

Circa cinquanta persone hanno partecipato ieri all’incontro dedicato all’agroecologia, alla sostenibilità e all’alimentazione naturale, svoltosi presso lo Spaccio Bio a Enna.

L’appuntamento, organizzato da Biagio Barbagallo e Anna Franca Iannello con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sui microorganismi rigenerativi del suolo e sulle pratiche agricole sostenibili applicabili al contesto mediterraneo, per promuovere il movimento agroecologico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio comunale di Enna Paolo Gargaglione, del presidente del Movimento di Agroecologia Guido Bissanti, del presidente regionale Slow Food Fabio Di Francesco e del segretario dell’assessore regionale all’Agricoltura Ezio Mannino.

La serata si è conclusa con la cena dal titolo “Il sapore del Grano Antico e dell’orto nella città del Formaggio”, preparata con i prodotti dell’Azienda Agricola Barbagallo e del Caseificio Raja, a cura dello Spaccio Bio.