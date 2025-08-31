Enna, agricoltura multifunzionale: al via la vendita dei prodotti di Tenuta Famiglia e La Contea

PUBBLICITÀ

Una giornata di gioia e di comunità ha segnato sabato, esattamente ad Enna, nel cuore della Sicilia, in piazza Europa, l’avvio ufficiale della vendita dei prodotti nati dall’incontro virtuoso tra agricoltura multifunzionale e inclusione sociale. Protagonisti dell’iniziativa sono l’azienda agricola Tenuta Famiglia dello psicologo Filippo Borrello e i ragazzi della cooperativa sociale La Contea, guidata dalla psicologa Vanessa Mancuso e dallo psicologo Flavio Giaimo.

PUBBLICITÀ

Presso lo stand allestito, cittadini e visitatori hanno potuto ammirare e acquistare i frutti di un percorso che unisce coltivazione, cura della persona e creatività: manufatti realizzati nei laboratori di ortoterapia, giardino curativo e artigianato creativo. Un’esperienza che dimostra come l’agricoltura, quando si apre al sociale, possa diventare strumento di benessere e inclusione che abbraccia l’ecologia affettiva e la biofilia.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della CIA – Confederazione Italiana Agricoltori – di Enna e alla collaborazione con l’iniziativa “La spesa in campagna”.

Un ringraziamento particolare i promotori lo hanno rivolto al Commissario della CIA di Enna Angelo Forgia, al direttore della CIA Sicilia Salvatore Maimone, a Salvatore Passarello responsabile della “Spesa in campagna” e a Gianluca Gentile, il cui impegno e disponibilità hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione dell’evento.

Al centro di tutto, il valore dell’agricoltura multifunzionale: non solo la valorizzazione delle materie prime agricole, ma anche occasione di crescita grazie a percorsi per il benessere psicologico. Grazie alla collaborazione con la Tenuta Famiglia la terra diventa spazio per l’orticoltura terapeutica capace di restituire dignità e speranza a chi vi si dedica con passione grazie ai ponti didattici sviluppati nel territorio. Enna ha dimostrato che l’agricoltura può essere molto più che economia: può diventare cura, comunità, futuro.