Enna: Agira vince il 1° Memorial Franco Gagliano. Grippaudo nuovo presidente del Sant’Anna

Quasi 200 persone hanno preso parte sabato pomeriggio, allo Stadio Comunale “Enrico Greca” di Pergusa, al Primo Memorial dedicato a Francesco (Franco) Gagliano, imprenditore e storico volto dello sport ennese, profondamente amato dalla comunità.

L’evento, promosso dall’ASD Sant’Anna Enna, ha visto la disputa di un triangolare di calcio tra Sant’Anna, U.S.D. Agira e F.C.D. Serradifalco 1973, ed è stato anche l’occasione per annunciare due importanti novità: l’elezione del nuovo presidente del Sant’Anna, Enzo Grippaudo, che raccoglie il testimone da Francesco Paolo Sicurezza, ringraziato per l’impegno profuso negli anni, e la decisione della famiglia Gagliano di dar vita a una Fondazione intitolata a Franco, destinata a promuovere attività sociali, benefiche e di interesse generale.

La manifestazione, condotta e raccontata dal giornalista sportivo Riccardo Caccamo, ha registrato un grande clima di festa, con la partecipazione di famiglie, bambini, giovani e anziani, a conferma del forte legame tra la memoria di Franco Gagliano e la comunità ennese. Tra i presenti anche Francesco Occhipinti e la sezione AIA di Enna, a cui è andato un sentito ringraziamento.

Sul piano sportivo, il triangolare ha offerto partite emozionanti e combattute: nella prima gara l’Agira ha superato il S.Anna ai rigori, nella seconda il Serradifalco ha battuto il Sant’Anna, mentre nell’ultima sfida l’Agira ha avuto la meglio sul Serradifalco, conquistando così il primo posto. Una vittoria dal forte valore simbolico, legata alle origini agirine dello stesso Franco Gagliano.

La cerimonia conclusiva è stata aperta dall’intervento del neo presidente Enzo Grippaudo, che ha sottolineato l’impegno a proseguire nel solco dei valori che hanno sempre caratterizzato il Sant’Anna, e ha rivolto un ringraziamento al presidente uscente Francesco Paolo Sicurezza per il lavoro svolto negli anni. A seguire, l’assessore comunale allo sport, Rosalinda Campanile, ha portato il saluto dell’amministrazione. Infine Rosario Gagliano, figlio di Franco, ha annunciato a nome della famiglia l’avvio del percorso per la nascita di una Fondazione che tenga viva la memoria e i valori di suo padre, legandoli a iniziative concrete a favore della città e dei più deboli.

Le premiazioni hanno visto salire sul podio l’Agira al primo posto, seguita da Serradifalco e Sant’Anna. A conclusione della serata è stato reso un omaggio floreale all’assessore, alla moglie e alla figlia di Franco Gagliano, in un momento carico di emozione e partecipazione collettiva.

Il Memorial si è così confermato non solo come una competizione sportiva, ma come un autentico momento di comunità e condivisione, capace di trasformare il ricordo di Franco Gagliano in festa, memoria viva e futuro.