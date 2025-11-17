Enna, aggressione a Poliziotti e Carabinieri: la FSP Polizia esprime vicinanza e chiede più tutele

PUBBLICITÀ

Il Segretario Generale Provinciale della FSP Polizia di Stato per la Provincia di Enna, Calogero Filippo Di Dio Perna, esprime solidarietà e vicinanza ai tre Poliziotti e ai due Carabinieri rimasti vittime di una vile e brutale aggressione, venerdì pomeriggio, durante un servizio di Polizia.

I fatti. Al belvedere Marconi un soggetto, per sottrarsi al controllo di Polizia, si dava alla fuga. Gli agenti si ponevano all’inseguimento e riuscivano a raggiungerlo, in Piazza Matteotti, ove l’uomo andava in escandescenza ed aggrediva fisicamente i Poliziotti e due Carabinieri, poi giunti in ausilio.

Grazie al coraggio ed alla bravura degli operatori, il soggetto veniva tratto in arresto. I due Agenti di Polizia, a causa delle ferite, riportavano una prognosi di ben 30 giorni, mentre i Carabinieri di 2 giorni.

La FSP Polizia di Enna, nel rimarcare la vicinanza e la solidarietà ai colleghi coinvolti, lancia un appello alle istituzioni, constatando che oggi, la Provincia di Enna, nonostante il recente invio di 10 uomini al Commissariato di Piazza Armerina, è tra le realtà maggiormente colpite dalla carenza di personale.

La FSP Polizia di Enna ha accolto favorevolmente il rafforzamento del Commissariato di Piazza Armerina, ma volgendo lo sguardo ai Commissariati distaccati di Leonforte e Nicosia, alla Sezione Polizia Stradale di Enna ed infine alla Questura di Enna, ritiene che il personale di polizia, destinato negli ultimi anni, al netto dei tanti pensionamenti e dell’elevata età media, non sia sufficiente a garantire, sia ai poliziotti sia ai cittadini, il corretto stardard di sicurezza, che si deve ad un capoluogo di provincia, anche sede del quarto polo universitario siciliano.

La FSP Polizia Enna, inoltre, percependo il clima di ostilità che ultimamente, da nord a sud, si respira nei confronti di chi indossa un’uniforme, confida nell’operato della magistratura, chiedendo pene certe, “che possano frenare quel senso di impunità che continua, sempre più, a guidare le vili e criminali azioni di pericolosi soggetti”.