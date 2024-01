Enna: aggiudicati i lavori per l’emodinamica

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha aggiudicato in data odierna la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e impiantistica per l’emodinamica dell’Ospedale Umberto I di Enna, come da rete ospedaliera regionale.

L’aggiudicataria è la RTI, costituendo SIRIMED S.R.L. – PHILIPS S.P.A., per un importo totale di €.2.506.042,58 oltre IVA, evidenziando così un risparmio notevole sulla base d’asta di €. 3.200.000,00 oltre IVA.

I lavori inizieranno entro breve data, facendo guadagnare un altro successo alla Direzione Aziendale, potendo consegnare alla Provincia di Enna un significativo passo avanti nella diagnosi e cura per le patologie cardiache.

“Sono orgoglioso di poter concludere il mio mandato di direttore generale a Enna – dichiara Francesco Iudica – dando corpo a un antico sogno e a un meritato diritto di questa comunità.

Ringrazio Emanuele Cassarà e Sabrina Cillia per aver sostenuto con generoso impegno la fatica di questi anni e di questo risultato che consegniamo alla competenza del prof. Barbanti, emodinamista prestigioso che ha scelto Enna e i suoi progetti di sviluppo. Grazie anche a Lello Vasco, alla d.ssa Maria Concetta Perna del Provveditorato e al dott. Salvatore Mingrino che con rigore, trasparenza e celerità ha condotto i lavori della Commissione giudicatrice. Così – prosegue Iudica – il più importante dei gap che penalizzava la sanità ennese rispetto all’offerta sanitaria delle altre provincie viene superata e la comunità ennese, anche grazie alla collaborazione con le Facoltà di Medicina, può guardare al proprio futuro con serenità”.