Enna: aggiudicati i lavori per la ristrutturazione della palestra di Santa Chiara

Sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra del plesso scolastico “Santa Chiara” di Enna. L’intervento, che riguarda la ristrutturazione dell’edificio adibito a palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara a valere su fondi PNRR misura M2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”, è stato aggiudicato all’impresa Montagno ingegneria e costruzioni srl di Bronte con un ribasso del 25.37% e un importo complessivo di progetto pari a 420mila euro. La consegna dei lavori è prevista per il prossimo 15 settembre.

“Le opere di ristrutturazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro – mirano al recupero funzionale dell’immobile di proprietà del Comune di Enna, fortemente danneggiato e reso inagibile a causa delle infiltrazioni d’acqua che ne hanno interessato la copertura della palestra, la copertura della scala di accesso e il cortile che funge da copertura degli spogliatoi, oltre che dalla parete contro-terra”.

“L’insieme degli interventi previsti da progetto – aggiunge Alloro – non solo consentono il ripristino funzionale dell’immobile, ma nel contempo rispondono alle esigenze di efficientamento energetico e di raggiungimento degli obiettivi prestazionali”.

In particolare, gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono la sostituzione di tutti gli attuali serramenti esterni, la tinteggiatura completa di tutti gli ambienti interni ed installazione di adeguati dispositivi di protezione muraria; rifacimento pavimentazione palestra; ripristino intonaco esterno e rifacimento dei prospetti della palestra; rifacimento copertura tetto palestra, con nuova impermeabilizzazione e isolamento termico; rifacimento copertura scala, con nuova impermeabilizzazione; interventi per risoluzione problemi infiltrazioni proveniente dalla strada adiacente (Via Bagni) con impermeabilizzazione e realizzazione di vespaio areato; interventi per risoluzione problemi infiltrazione provenienti dal cortile esterno, con realizzazione massetto con opportuna pendenza per garantire il corretto deflusso delle acque verso le caditoie, impermeabilizzazione e rifacimento pavimentazione. Gli interventi impiantistici comprendono l’adeguamento dell’impianto elettrico esistente alle normative vigenti; svellimento impianto di riscaldamento esistente e realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore totalmente elettrico; realizzazione di un impianto fotovoltaico compreso di batteria di accumulo.

“L’aggiudicazione e, quindi, il prossimo avvio di questi lavori – commenta il sindaco Maurizio Dipietro – mette la parola fine ad un’annosa vicenda e si aggiunge ai numerosi interventi effettuati dalla mia amministrazione in tema di infrastrutture sportive a disposizione della popolazione studentesca e non solo”.