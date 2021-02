Enna: aggiornamento sul numero dei ricoveri Covid

Azzerato il numero di pazienti Covid nel reparto della terapia Intensiva dell’Umberto I di Enna. Nell’ultima settimana, il numero dei malati affetti da Coronavirus in Terapia Intensiva è sceso in maniera costante così come negli altri reparti. Alla data odierna, i pazienti nell’area delle Malattie Infettive dell’Umberto I sono 8; 2 pazienti nella Semintensiva, 0 pazienti in Terapia Intensiva e una paziente è ricoverata presso l’Ostetricia COVID.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale. Nelle sedi vaccinali dell’ASP di Enna, è partita sabato 20 febbraio, come da cronoprogramma regionale, la somministrazione della prima dose del vaccino agli ultraottantenni. Gli anziani che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 790.

L’Asp comunica che apprezzamento e soddisfazione per l’organizzazione della vaccinazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna sono quotidianamente espressi agli uffici dell’Azienda e anche pubblicamente sui social da anziani e loro parenti.

“Importante in questa fase non perdere i risultati finora conseguiti – dichiara la Direzione dell’ASP – per comportamenti sbagliati caratterizzati da poca attenzione o dalla sottovalutazione dei rischi. La partita contro il COVID non è chiusa e tutti dobbiamo osservare le norme e gli obblighi nei contesti in cui agiamo”.