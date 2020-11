Enna: aggiornamento sui ricoveri Covid all’Umberto I

In data odierna, lunedì 30 novembre, i ricoverati Covid presso l’Umberto I di Enna sono 75 così distribuiti: 60 nell’Area delle Malattie Infettive, di cui 4 a bassa intensità di cure attualmente ricoverati presso l’Ospedale di Leonforte, 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 5 in Terapia Intensiva. Negli ultimi due giorni, come ne abbiamo purtroppo dato notizia ieri, si sono registrati due decessi di pazienti con patologie pregresse.

Aumenta il numero dei dimessi che raggiunge complessivamente il numero di 66 pazienti.