Enna: aggiornamento sui ricoveri Covid all’ospedale Umberto I

L’Asp di Enna comunica che in data odierna, giovedì 26 novembre, i ricoveri Covid presso l’Umberto I di Enna sono 72, così distribuiti: 57 nell’Area delle Malattie Infettive, 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 5 in Terapia Intensiva. Aumenta il numero dei dimessi che sono in totale 51 nel mese in corso.

I pazienti ricoverati provenienti da fuori provincia sono 8, di cui 2 provenienti da comuni della provincia catanese, 2 dal nisseno, 2 dalla provincia di Palermo, 1 paziente da un comune messinese e 1 da Siracusa.

Si registra purtroppo il decesso, avvenuto nella giornata di ieri, di una paziente di 90 anni con patologie pregresse. I nuovi contagi, diramati nel consueto bollettino della Regione Siciliana, sono 170.