Enna: aggiornamento ricoveri Covid all’Umberto I

Stabile da giorni il numero dei posti letto occupati per Covid con il conseguente alleggerimento della pressione sui reparti dell’Umberto I di Enna.

In data odierna, venerdì 27 novembre, i ricoveri Covid sono così distribuiti: 58 nell’Area delle Malattie Infettive, di cui tre, a bassa intensità di cure, presso l’Ospedale di Leonforte; 10 i pazienti nell’Area Semintensiva, 6 in Terapia Intensiva. Non si registra alcun decesso dal 25 novembre; in progressivo aumento il numero dei dimessi che, in totale, assommano a 57 pazienti, di fronte ai 51 registrati il giorno precedente.

I provenienti da fuori provincia sono 8, di cui 3 provenienti da comuni della provincia catanese, 2 dal nisseno, 1 dalla provincia di Palermo, 1 paziente da un comune messinese e 1 da Siracusa.