Enna: in provincia i positivi sono quasi 450. Occupati tutti i posti Covid in ginecologia

Occupati tutti e tre i posti Covid nella Ginecologia dell’Umberto I di Enna. Neanche a marzo, quando la Regione lo aveva designato punto nascita Covid, si era verificato. Le neomamme, tutte trentenni o quasi, sono asintomatiche. I bimbi, negativi. Nell’arco di una settimana quattro donne gravide, provenienti da altrettanti comuni (Mazzarino, Piazza Armerina, Enna e Catenanuova), si sono presentate nel nosocomio ennese, tre di loro prese in carico dal reparto. Non potevano girarsi dall’altra parte i camici bianchi.

Come all’inizio – spiega il primario facente funzione Giovanni Falzone da noi interpellato – vi è una zona dell’ospedale dedicata alle partorienti positive, con sala travaglio e sala parto diverse dalle negative.

“Avevamo preso un abbaglio quando pensavamo che le donne gravide fossero immuni – continua – ma oggi si conoscono le terapie a loro più idonee e vi sono percorsi sicuri”.

La prossima settimana, restando all’Umberto I, tornerà alla normalità anche l’attività del reparto di Ortopedia e Fisioterapia, garantisce il direttore sanitario dell’Asp, Emanuele Cassarà. Nel reparto, infatti, la scorsa settimana vi era stato un caso di positività di un soggetto con sintomi ed a seguito dei tamponi fatti a tappeto si erano scoperti anche altri pazienti asintomatici e operatori altrettanto, perciò la direzione strategica aveva messo in stand-by i ricoveri.

I pazienti già positivi ognuno nella propria stanza – spiega il primario Arcangelo Russo – sono stati assistiti adeguatamente.

Ma adesso facciamo il punto della situazione su Enna e l’intera provincia. Sale a 50 – come comunica il Coc – il numero dei positivi a Enna, 29 i quarantenati. Da oggi chiusi i locali di viale Diaz dell’Asp per sanificazione, tra i dipendenti infatti sei positivi. Il comune più colpito della provincia rimane Centuripe con ben 100 positivi conclamati ed a seguire Piazza Armerina con 70 casi, Regalbuto 47, Leonforte 33, Nicosia 30, Catenanuova 35, Troina 18 (qui uno dei soggetti positivi è guarito).

“Nelle scorse ore – comunica il sindaco Fabio Venezia – si sono registrati altri 3 casi sospetti e si è in attesa di conferma della positività da parte dell’Asp”.

E ancora Calascibetta 13 – di cui una donna in stato interessante, Agira 12, Valguarnera 10, Aidone 9, Barrafranca 6, Pietraperzia 4, Villarosa 5, Assoro 3, Cerami 2 e infine Capizzi che fa capo al distretto sanitario di Enna con 19 casi.

Per un totale di 450 positivi (+ 88 oggi, secondo il bollettino della Regione), buona parte dei quali asintomatici. Dall’inizio della pandemia 834.

Pertanto, lavorano a ritmo incessante il Dipartimento di Igiene e Prevenzione diretto da Giuseppe Mazzola e le Usca, su tutto il territorio.

“Si lavora fino a tarda sera per tracciare la catena di contagio di ogni soggetto positivo”, spiega interpellato Mazzola. Ma chi sono, dunque, i contatti ritenuti stretti? Gli chiediamo per chiarire, visto che sono i positivi al test molecolare a doverli comunicare.

“I contatti stretti – interessati dall’indagine epidemiologica – sono tutti coloro che sono stati vicini al soggetto positivo nelle 48 ore precedenti, per un arco di tempo minimo di 15 minuti e una distanza inferiore a due metri. Naturalmente è importante accertare se erano o meno in possesso dei dpi”, chiarisce Mazzola.

È dunque evidente che i dati siano in continua evoluzione, gli esiti dai laboratori arrivano ad ogni ora e rintracciare tutti i contatti diventa un’impresa titanica. Si effettuano, in provincia, una media di trecento tamponi al giorno. Poco meno di 100 processati dal laboratorio di Piazza Armerina. Il dato confortante rimane che buona parte dei positivi è asintomatico o con pochissimi sintomi, che si conoscono i farmaci da adoperare efficaci in stragrande maggioranza ma, soprattutto, che si prende in tempo il virus.

Il problema rimane, oltre alla facilità di contagio, che ad ammalarsi, intasando gli ospedali, potrebbe essere il sistema sanitario. Unico rimedio? Un comportamento coscienzioso da parte di tutti.

Angela Montalto