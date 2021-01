Enna. Agenda Urbana, l’opposizione: “In sintonia con la linea dell’amministrazione”

La notizia dello sblocco delle somme della Misura 3.3.2 di Agenda Urbana, che prevede uno stanziamento di 2,2 milioni di euro per la città di Enna e l’impostazione dell’amministrazione in accordo con tutte le organizzazioni di categoria (CNA – CONFSERCENTI – CONFCOMMERCIO – CONFARTIGIANATO – CIDEC) ci trova in sintonia con la linea posta in essere. Infatti, la distribuzione dello stanziamento a circa 500/600 aventi diritto ai ristori determina una disponibilità di circa 3.500 € per ogni singola attività”. Lo comunicano attraverso una nota stampa i gruppi consiliari del Partito Democratico, Enna Democratica e Nuova Cittadinanza.

“In merito alle azioni politiche e istituzionali utili alla velocizzazione dell’iter e all’individuazione dei criteri che dovranno essere i più accessibili possibili – prosegue la nota – i gruppi consiliari PD, ED e Nuova Cittadinanza saranno a sostegno dell’amministrazione comunale. Un tema come quello della salvaguardia del sistema economico locale non può non trovare la convergenza di tutte le forze politiche. Invitiamo l’amministrazione a convocare quanto prima un tavolo politico per discutere, condividere i criteri e velocizzare l’iter per la distribuzione dei ristori. Pertanto, diamo pieno mandato al Sindaco di rappresentare, al tavolo con la Regione, le esigenze del territorio, volte ad una distribuzione veloce e più ampia possibile, che superi evidenti ostacoli burocratici, oggi non comprensibili. Allo stesso tempo sproniamo l’amministrazione a non disperdere risorse economiche per servizi e attività oggi non indispensabili e canalizzare tutte le risorse disponibili, che non intaccano i servizi essenziali, alla ripresa e alla salvaguardia del sistema economico locale”.