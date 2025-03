Enna: affidata un’area verde a Pergusa per progetto di rigenerazione e cultura

PUBBLICITÀ

È stato affidato nei giorni scorsi lo spazio a verde pubblico sito in Via Dafne a Pergusa, nei pressi delle piscine comunali scoperte, all’aggregazione spontanea di associazioni costituita da Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei ETS, Garage Arts Platform, La Quercia, Associazione Culturale Mondo Operaio e il Segretariato Attività Ecumeniche. L’affidamento fa seguito alla stipula del protocollo di intesa tra il Comune di Enna e l’Associazione capofila “Amici della Festa del libro – Il sasso nello stagno” avvenuta lo scorso 19 dicembre.

Obiettivo del percorso che si intende avviare è quello di restituire alla cittadinanza un’area verde attualmente in disuso, promuovendo il coinvolgimento attivo di tutti coloro che vorranno esserne parte anche a semplice titolo personale, attraverso frequenti momenti di confronto, appuntamenti formativi e di scambio e giornate dedicate alla messa a dimora degli alberi e alla cura e manutenzione ordinaria dell’area. Le associazioni proporranno, infatti, nel corso dell’affido, in accordo col Comune e gli uffici preposti, attività educative ambientali ed ecologiche, laboratori teorico-pratici, letture, incontri ed attività aggregative di carattere sociale e culturale utili a rendere vivo, concretamente e liberamente fruibile il luogo.

“Abbiamo accolto con piacere l’idea lanciata dall’amministrazione Dipietro – spiega la Prof.ssa Fenisia Mirabella, presidente dell’Associazione Amici della Festa del Libro Il sasso nello stagno – contenente un approccio positivo e innovativo nella gestione del verde pubblico e nella collaborazione tra uffici ed associazioni. Riteniamo, con la nostra iniziativa, di stimolare l’idea di una comunità inserita con cura nell’ecosistema di cui fa parte, interessata e partecipante alla tutela e alla gestione del territorio e degli spazi collettivi che abita, in linea con l’idea originaria di dedicare alla tematica ambientale il XIV Festival del libro e della lettura (Enna 24/29 marzo). ‘Leggere gli alberi e piantare una foresta’ è il progetto che abbiamo condiviso con le Scuole in Rete e che vedrà il suo momento conclusivo proprio nel Giardino di Dafne il 29 marzo”.

Il programma di interventi prevede la progettazione, piantumazione e cura per il periodo di affidamento e fino a sua validità, di specie arboree e arbustive mediterranee idonee all’area e la manutenzione ordinaria dell’area, secondo un approccio rispettoso dell’ecologia del luogo e a tutela della sua naturale e preziosa biodiversità, in accordo con la normativa vigente e il regolamento della Riserva. Sarà, inoltre, realizzato e promosso un piano di manutenzione e di ripristino delle essenze arboree originarie. Nel corso dell’anno si manterrà e gestirà la copertura erbosa spontanea o seminata, importante per mantenere e rigenerare la fertilità del suolo, evitarne il compattamento e migliorarne la struttura, oltre ad essere habitat essenziale per impollinatori e numerose altre specie. Sarà, quindi, organizzato un calendario di appuntamenti laboratoriali e culturali, incontri su temi ambientali e giornate aperte di manutenzione. Gli appuntamenti principali saranno il 29 marzo con l’inaugurazione del giardino di Dafne; il 24 maggio in occasione della giornata dei parchi e il 21 novembre per la giornata dell’albero.

“Il percorso di affidamento di porzioni del verde pubblico alla collettività – dichiarano gli assessori Giancarlo Vasco e Giuseppe La Porta – si arricchisce di questa preziosa collaborazione che unisce alla cura del verde di uno spazio da rigenerare, iniziative volte ad incentivare la sensibilità ambientale e a stimolare la cura della cittadinanza nei confronti dei nostri spazi verdi, il tutto in piena connessione con il percorso culturale tracciato assieme all’Associazione Amici della Festa del Libro – Il sasso nello stagno”.