Enna: affidata alla Kentron Volley la struttura sportiva di Contrada Venova

È stato deliberato questa mattina dalla giunta municipale di Enna l’affidamento in concessione della struttura Venova adibita esclusivamente alla pallavolo. La fine dell’iter giunge dopo l’espletamento di regolare manifestazione di interesse che si è conclusa con l’affidamento alla Kentron Volley di Enna.

“L’obiettivo dell’amministrazione – spiega l’assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile – è far sì che Enna diventi l’epicentro della Sicilia pallavolistica, grazie ad un campo che è un vero e proprio salotto, posto all’interno di una struttura moderna e di raffinata bellezza”.

“Nei prossimi giorni – aggiunge la Campanile – ci occuperemo di rendere fruibile al pubblico la struttura, affinché quella zona possa godere del turismo sportivo che il livello della pallavolo ennese è capace di mobilitare. Sono, inoltre, molto soddisfatta per la disponibilità e la collaborazione instaurata con Tino Pregadio che si occupa della società sportiva Kentron”.

“La struttura di C.da Venova – annuncia poi il sindaco Maurizio Dipietro – sarà inaugurata con una cerimonia di intitolazione, su decisione dell’amministrazione comunale, a Mario Cozzo, pioniere della pallavolo ennese”.

La struttura resterà nella disponibilità del Comune tutte le mattine affinché possa essere utilizzata dalle scuole o da altre associazioni che ne facciano richiesta. Una parte di ore serali sono state assegnate al CSI, con cui da anni c’è una proficua collaborazione, sempre per l’espletamento di attività pallavolistica.

“Siamo soddisfatti per la positiva conclusione dell’affidamento della struttura sportiva di C.da Venova – commenta Tino Pregadio della Kentron Volley – che ci consentirà di programmare al meglio la nostra attività sportiva ed agonistica. Un ringraziamento, dunque, all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore allo sport Rosalinda Campanile che tanto si è spesa per il raggiungimento di questo risultato e che siamo sicuri tanto ancora farà per rendere la struttura pienamente fruibile”.

“Voglio ringraziare l’amministrazione comunale – aggiunge Alberto Lo Giudice a nome del CSI Enna – che con l’affidamento dell’impianto Venova al Csi ed alla Kentron mette a disposizione dei tanti praticanti la pallavolo un impianto all’avanguardia. Sono sicuro che questo contribuirà al rilancio della pallavolo ad Enna”.