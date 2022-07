Enna: adozione cani, Asp e Comune non dialogano

Domani, venerdì 8 luglio, in piazza Carmine ad Enna la terza edizione della “Giornata della Salute”, manifestazione lodevolmente organizzata dal Comitato San Tommaso al quale aderisce l’Asp di Enna con molti punti informativi e possibilità di prime diagnosi e tante associazioni attive sul nostro territorio.

Tra le tante iniziative proposte, la possibilità di microchippare i cani d’affezione e la promozione dell’adozione, da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario di Enna, il quale di recente ha attivato una importante clinica h24, che ha già sterilizzato moltissimi cani, eccetto quelli di Enna città.

La domanda sorge dunque spontanea: se ad Enna non si possono prelevare cani dalla strada, senza incorrere in sanzione amministrativa e senza prima farli passare dal canile convenzionato, a chi si rivolge esattamente questa iniziativa?

Attività certamente lodevole, ma è appunto in contrasto con un’ordinanza del 2018 del Comune di Enna, che vieta ai privati cittadini di prendere i cani dalla strada. In teoria si dovrebbero chiamare gli agenti della polizia municipale che portano l’animale (in qualunque condizione di salute si trovi, anche ferito o grave) nel canile convenzionato, poi si fa richiesta di adozione (ma nel frattempo il cane può morire o nella migliore delle ipotesi resta traumatizzato).

Questo è il problema. Asp e Comune di Enna non dialogano.

Angela Montalto