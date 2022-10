Enna, Adiconsum su zona Pisciotto: “Finalmente una soluzione”

“Apprendiamo dalla stampa con viva soddisfazione, dopo che qualche mese fa avevamo acceso il riflettore sulla vicenda, che finalmente si sta cercando di risolvere il problema. Infatti, con dei lavori che verranno eseguiti per il ripristino della zona Pisciotto si sta cercando di trovare una soluzione al conflitto tra i soggetti interessati ai lavori di rifacimento”. Lo dichiara il presidente Adiconsum Giuseppe Di Luca.

“Nel mese di giugno – prosegue Di Luca – l’Adiconsum, dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni e lamentele per i disagi arrecati ai residenti e alle attività commerciali di via Catalano, dovuti alla chiusura parziale della strada al traffico veicolare ed ai continui cedimenti dell’asfalto, dovuti, pare, alle perdite della rete fognaria, era intervenuta, proponendo e sollecitando una collaborazione tra gli enti interessati ai lavori, ognuno per le proprie competenze, così come raggiunto nella conferenza dei servizi di questi giorni, ed avendo richiesto un incontro con il sindaco Dipietro”.

Di Luca rimarca la soddisfazione per l’incontro istituzionale con esito positivo tra le parti, sottolineando che “quando si fa squadra si risolvono i problemi, come obiettivo il bene della comunità. Quando le opere vengono iniziate devono trovare al più presto una conclusione affinché si restituisca alla comunità una parte antica della città, la fruibilità della viabilità e una boccata di ossigeno alle attività commerciali presenti”.