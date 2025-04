Enna: addio a Pippo Pappalardo, patron della Scala della Moda e simbolo di stile e umanità

PUBBLICITÀ

Una triste notizia oggi per la città di Enna: all’età di 87 anni si è spento Pippo Pappalardo. Molto conosciuto e stimato, Pappalardo era il patron de “La Scala della Moda”, concorso di bellezza che ha organizzato a Enna per ben 14 edizioni, con passione ed entusiasmo.

Ma Pippo Pappalardo, di origini catanesi ma residente a Enna da tantissimi anni, era molto di più: una persona umile, gentile, rispettosa, benvoluta da tutti. Numerose le iniziative di solidarietà promosse nel corso degli anni dalla sua associazione, “GentediDomani”, di cui era presidente. Prima della pensione, aveva lavorato nel laboratorio analisi dell’Asp di Enna.

Tanti progetti e tante idee, uomo dai modi garbati: la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, perdendo un amico vero.

“Oggi il mio amico Giuseppe Pappalardo ha raggiunto il paradiso delle persone per bene – scrive il vicepresidente dell’associazione GentediDomani, Angelo Grimaldi –. Per descrivere la sua amabile persona non basterebbe un intero dizionario. Con immenso dolore annuncio la sua dipartita a tutti gli amici che hanno avuto la fortuna, come me, di conoscerlo e di condividere tantissime pagine di vita. Enna perde un vero galantuomo e un uomo di grande prestigio sociale e morale”.

I funerali si terranno domenica alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Anna. La nostra redazione si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.