Enna, addio a Benedetto Murgano: fu vicepresidente di Mondoperaio

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È scomparso ad Acireale, all’età di 83 anni, l’ingegnere Benedetto Murgano, già vicepresidente dell’Associazione culturale Mondoperaio di Enna.

A ricordarlo è Totò Laterra, presidente di Mondoperaio, che sottolinea il suo impegno civile e sociale: “Oggi la comunità perde un paladino che per tutta la sua vita ha lottato per i diritti dei lavoratori e dei cittadini da sindacalista della UIL scuola e da vicepresidente dell’Associazione Mondoperaio e da delegato dell’Adoc. Di lui si può solo dire che non conosceva mediazione sui diritti dei lavoratori e sulle ingiustizie sociali, un vero tribuno della plebe”.

I funerali si svolgeranno sabato 2 maggio, alle ore 10, nella Chiesa di Montesalvo. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.