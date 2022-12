Enna: #AcquisTIAMOlocale, la campagna di Confartigianato a sostegno del territorio

L’acquisto di beni locali rappresenta uno dei principali strumenti per sostenere il proprio territorio. Lo afferma a gran voce Confartigianato Imprese Enna che fa proprio il messaggio lanciato a livello regionale dalla sua federazione, Confartigianato Imprese Sicilia. Attraverso l’hastag #acquisTIAMOlocale, l’associazione di categoria sollecita l’acquisto di prodotti locali per ravvivare l’economia della provincia, soprattutto in questo periodo di feste.

“Ogni anno la Confartigianato si fa promotrice di tale messaggio – comunica l’organizzazione – sottolineando l’importanza a 360° di tale scelta. A partire dal sostegno al tessuto imprenditoriale locale, per poi passare ad una diminuzione delle emissioni di CO2 generate dai trasporti delle merci se si ordina un prodotto online”.