Enna, acqua pubblica: Crisafulli ribadisce la posizione e chiede interventi al centrodestra

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Il candidato sindaco Mirello Crisafulli, le liste a suo sostegno e il Comitato elettorale intervengono sul tema dell’acqua pubblica e del caro bollette, ribadendo la propria posizione e spiegando le ragioni dell’assenza al confronto promosso da un comitato territoriale.

“Ribadiamo con chiarezza la nostra posizione: siamo per l’acqua pubblica e chiediamo nuovamente ai partiti del centrodestra al governo di intervenire subito, sia sul piano della pubblicizzazione del servizio sia sull’equiparazione dei rimborsi a carico degli ennesi”, affermano.

Nella nota viene chiarito che non sarà possibile partecipare all’incontro “non per disinteresse verso il tema, che abbiamo affrontato subito, tra i primi, in campagna elettorale, ma perché l’incontro si sovrappone a impegni già assunti con i cittadini”. Il candidato e le liste sottolineano inoltre che “l’invito, peraltro, è arrivato poco meno di mezz’ora prima della pubblicazione della locandina, con data, orario e luogo già prefissati”.

Crisafulli e il suo schieramento precisano comunque di non voler sottrarsi al confronto pubblico sul tema: “Non sfuggiamo, però, al dovere di ribadire pubblicamente la nostra posizione”.

La nota richiama quindi le responsabilità politiche del centrodestra: “Il centrodestra, che sostiene una delle altre candidature a sindaco, governa la Regione, l’ATI e ha governato finora il Comune; più in generale, da anni governa larga parte delle istituzioni siciliane, con maggioranze nette che gli hanno consentito di assumere decisioni e responsabilità”.

Da qui la richiesta ai partiti del centrodestra “di adeguare la normativa e di mettere concretamente in atto il processo di pubblicizzazione del servizio, in armonia con la disciplina di rango superiore”.

“Se questo percorso sarà avviato, noi ci saremo e faremo la nostra parte, come l’abbiamo fatta sin dal referendum del 2011, quando abbiamo votato sì per l’acqua pubblica”, aggiungono.

In attesa di interventi strutturali, Crisafulli, le liste e il Comitato elettorale chiedono “che venga attuata la proposta di equiparare il rimborso regionale per gli investimenti e le opere nel territorio di Enna, così da ridurre il costo della bolletta per i cittadini ennesi”.

Secondo quanto sostenuto nella nota, i cittadini sarebbero “oggi ingiustamente svantaggiati dalla politica regionale e particolarmente penalizzati da un territorio che richiede ingenti investimenti in opere e manutenzioni”.