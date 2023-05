Anche quest’anno, in occasione del 3° Trofeo Città di Enna Aci Racing Weekend che si è svolto lo scorso weekend all’Autodromo di Pergusa, la realizzazione dei trofei è stata affidata al maestro artigiano ennese Salvatore Giunta. Le opere sono state realizzate in vetrofusione, come nelle precedenti edizioni.

La realizzazione di questi trofei è stata l’ennesima occasione per dare lustro e valore all’artigianato artistico locale.