Enna: accreditamenti Erasmus+ VET e SCH per l’IPS Federico II

L’IPS Federico II di Enna ha recentemente ottenuto l’accreditamento Erasmus + per i progetti di mobilità internazionale nel settore dell’istruzione professionale (VET) e per la formazione scolastica (SCH), riconoscimenti che garantiranno nuove opportunità per gli studenti e i docenti fino al 2027.

L’accreditamento VET (Vocational Education and Training) permette alla scuola di sviluppare e realizzare progetti di mobilità internazionale per gli studenti, finanziati dall’Unione Europea tramite il programma Erasmus +. Questi progetti includono stage e tirocini in aziende di paesi aderenti al programma, arricchendo il percorso formativo degli studenti con esperienze pratiche e culturali all’estero. L’accreditamento SCH riguarda invece la possibilità di partecipare a corsi di formazione all’estero per i docenti, promuovendo l’aggiornamento e l’adozione di metodologie didattiche innovative, e di frequentare scuole di paesi stranieri per gli studenti. L’IPS Federico II è l’unica scuola in Sicilia ad aver ottenuto entrambi gli accreditamenti.

Questo traguardo completa un percorso pluriennale di internazionalizzazione che ha già permesso a numerosi studenti di vivere esperienze di stage in paesi come la Spagna (Malaga) e l’Irlanda (Cork). Gli studenti hanno avuto la possibilità di lavorare in contesti internazionali, migliorando le proprie competenze linguistiche e professionali, ma anche di confrontarsi con diverse realtà culturali. Il successo degli accreditamenti è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto protagoniste la Prof.ssa Alida Di Martino, referente Erasmus e docente di inglese, e la Prof.ssa Giusi Inveninato, docente di meccanica con esperienza nella progettazione.

Grazie a questi accreditamenti, l’istituto potrà anche beneficiare di finanziamenti aggiuntivi tramite il PNRR, che permetteranno di potenziare ulteriormente la mobilità internazionale per gli studenti e la formazione per i docenti.

L’accreditamento VET e SCH non solo testimoniano la qualità dell’offerta formativa dell’istituto, ma aprono anche nuove opportunità per gli studenti, preparandoli ad affrontare un mercato del lavoro sempre più globale.

Il dirigente scolastico Rosaria Di Prima ha sottolineato con orgoglio come questi traguardi siano il frutto di “un lavoro collettivo che coinvolge l’intera comunità scolastica. Con questi accreditamenti, l’IPS Federico II conferma la propria eccellenza formativa e il suo impegno nel preparare i giovani a diventare cittadini europei attivi e consapevoli”.