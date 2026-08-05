Enna, accordo tra Comune ed ESA per la manutenzione delle strade rurali

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Il Comune di Enna e l’Ente Sviluppo Agricolo (ESA) hanno siglato una convenzione che consente all’amministrazione di utilizzare i mezzi meccanici e le maestranze dell’ente regionale per interventi di manutenzione sul territorio rurale. L’obiettivo è mantenere sicure le strade di campagna, garantire l’accessibilità alle aziende agricole e prevenire il dissesto idrogeologico attraverso la pulizia dei canali e la cura delle arterie extraurbane.

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L’accordo permette al Comune di realizzare interventi che da solo avrebbe faticato a coprire, o che avrebbero comportato costi molto più alti per le casse comunali. Il traguardo è stato raggiunto dall’assessorato al Verde pubblico guidato da Leandro Lombardo, in sinergia con il vicepresidente del Consiglio comunale Rosario Vasapollo, che ha fatto da punto di raccordo tra le istanze dei cittadini e la pianificazione operativa.

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Gli interventi sono partiti la scorsa settimana e proseguiranno per le prossime due settimane, secondo un cronoprogramma che dà priorità ai tratti stradali più critici per la circolazione. La disponibilità del parco macchine dell’ESA consentirà inoltre di programmare operazioni ordinarie e straordinarie per la prevenzione degli incendi e la cura del reticolo idrico capillare in vista della stagione autunnale: salvo imprevisti, l’ente tornerà a operare sul territorio comunale a metà ottobre.

Tra i siti interessati dalla pulizia rientrano anche il camping adiacente alle piscine di Pergusa – area di proprietà comunale che fu utilizzata come alloggio per i militari dell’operazione Vespri Siciliani tra il 1992 e il 1998 – la zona artigianale e via della Resistenza.

«Questa convenzione rappresenta un passo importante per la cura del nostro territorio – spiega l’assessore Leandro Lombardo – l’agricoltura è uno dei fulcri più importanti della nostra economia locale e garantire alle aziende strade percorribili e sicure significa sostenere il lavoro di decine di famiglie. La collaborazione con l’ESA ci permette di intervenire con mezzi pesanti e personale qualificato, ottimizzando le risorse pubbliche».

L’assessore Lombardo ha sottolineato il valore del lavoro di squadra svolto sul campo, evidenziando come l’intesa raggiunta dimostri che, quando le istituzioni dialogano con concretezza, i risultati per la comunità arrivano. A tal proposito ha voluto ringraziare l’ESA per la collaborazione e il vicepresidente del Consiglio comunale Rosario Vasapollo per l’impegno profuso in questa occasione.

«Un accordo che ci permette di intervenire subito, senza aggravare il bilancio comunale, a beneficio di chi vive e lavora – e sono molti concittadini – nelle zone rurali», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli.