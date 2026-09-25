Enna, accordo con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione delle aree verdi

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Saranno gli operai del Consorzio di Bonifica a occuparsi della manutenzione delle aree verdi di Enna. Il sindaco Mirello Crisafulli e il dirigente del Consorzio hanno firmato oggi l’accordo di collaborazione tra i due enti, già approvato dalla Giunta comunale. L’intesa, curata dall’assessore all’Ambiente Leandro Lombardo, permetterà di avviare gli interventi a partire dalla prossima settimana.

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L’accordo copre l’anno in corso e il prossimo. Nasce dall’esigenza di far fronte alla carenza di personale comunale e di assicurare una manutenzione costante in tutta la città. La convenzione è stata definita in tempi brevi grazie al lavoro dell’assessorato all’ambiente e degli uffici comunali.

Il piano operativo punta a superare le disparità nella cura del paesaggio urbano e periurbano. Le squadre del Consorzio interverranno in modo omogeneo nel centro storico di Enna Alta e nei quartieri in espansione di Enna Bassa. Un’attenzione particolare sarà riservata all’area naturalistica di Pergusa.

L’intesa comporta un risparmio rilevante per le casse comunali. Il Comune si farà carico soltanto del rimborso chilometrico per gli spostamenti del personale e dell’acquisto dei materiali di consumo, come i fili per i decespugliatori e le attrezzature di uso quotidiano. La città potrà così contare su una squadra di operai esperti senza nuovi costi per la manodopera.

L’accordo prevede inoltre che i dirigenti dei servizi finanziari dei due enti mettano a confronto le rispettive posizioni contabili, compensando fino ad azzerarli eventuali debiti e crediti pregressi tra piazza Coppola e via Donna Nuova. L’obiettivo è contenere la spesa pubblica e semplificare le procedure.

“Garantire un territorio sicuro e decoroso richiede un impegno costante, ma soprattutto una gestione intelligente e rigorosa delle risorse pubbliche – dichiara l’assessore Lombardo –. Questa accelerazione porta un beneficio concreto e immediato a tutta la comunità: già dalla prossima settimana avremo sul campo gli operai per interventi capillari di manutenzione e tutela in ogni angolo del territorio ennese. La collaborazione tra enti e il lavoro di squadra con gli uffici ci consentono di prenderci cura dell’ambiente e di restituire ai cittadini una città più ordinata e sicura”.