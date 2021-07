Enna: accordo Asp-Coni per la vaccinazione degli iscritti

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, impegnata nella campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, sigla l’accordo con il CONI al fine di offrire un canale privilegiato per la vaccinazione agli iscritti dell’associazione.

Tutti gli iscritti potranno recarsi presso i 4 hub vaccinali (Enna, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina), nella fascia oraria 16-18 delle giornate di esercizio dei centri vaccinali, e usufruire, pertanto, di una corsia dedicata per l’effettuazione delle vaccinazioni.

“La vaccinazione costituisce, ad oggi, l’unica arma efficace per arginare il propagarsi dell’epidemia” afferma il Direttore Generale, Dott. Francesco Iudica, che esorta tutti i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale. “Vaccinarsi – prosegue – è un gesto essenziale per il singolo e per la collettività. Proteggere sé stessi significa anche proteggere i propri cari”.

Il Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, ricorda come “la circolazione delle varianti, soprattutto quella Delta, espone la popolazione a una possibile nuova ondata epidemica, i cui effetti sulla collettività, sull’economia, sul sistema salute in toto non possono essere trascurati. Scelte consapevoli e comportamenti corretti, come il mantenimento del distanziamento sociale e la vaccinazione, sono le uniche strategie da adottare. Si ringraziano gli sportivi dell’esempio che danno e daranno a tutti noi”.

Il presidente regionale Sergio D’Antoni ed il delegato provinciale Angelo Sberna del CONI esprimono grande soddisfazione per la disponibilità dell’Asp di Enna.

“Il mondo dello sport – afferma D’Antoni – è convinto della importanza dei vaccini nella lotta al Covid. Questa iniziativa rende più semplice la vaccinazione di chi è soggetto per il suo ruolo di atleta a frequenti contatti e a continue trasferte”.

L’accordo sarà ufficializzato oggi alle ore 16,30 presso la sala Cerere del Comune di Enna, in occasione della presentazione del nuovo organigramma della delegazione FIGC – Lega Nazionale Dilettanti.