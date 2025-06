Enna: accolte proposte dell’opposizione su strada Ferrante-Santa Lucia, bambinopoli e mensa scolastica

PUBBLICITÀ

Mercoledì pomeriggio, durante una riunione della Seconda Commissione consiliare dedicata alle variazioni di bilancio, l’Amministrazione comunale di Enna ha comunicato la condivisione di tre importanti iniziative proposte dall’opposizione consiliare.

Progettazione esecutiva della stradella di collegamento tra i quartieri Ferrante e Santa Lucia. L’intervento prevede la realizzazione di un collegamento diretto (circa 100 metri in linea d’aria) tra viale Olimpiadi e la scuola Neglia, rispetto agli attuali quasi due chilometri di strada.

“Si tratta di un’opera che ritengo fondamentale per la viabilità di Enna bassa, la cui progettazione provo a fare finanziare sin dall’inizio di questa consiliatura. Sembra essere la volta buona” ha commentato il consigliere comunale Giuseppe Trovato.

Un’altra iniziativa riguarderà la manutenzione delle bambinopoli.

“Abbiamo segnalato la necessità non soltanto di provvedere a riparare alcune giostrine – spiega Trovato – ma anche di munire tutte le piazze adibite a bambinopoli di tappetini idonei ad attutire le conseguenze delle cadute (occorrono sicuramente in Piazza della Legalità e in via della Resistenza). Inoltre, occorre aumentare la sicurezza di alcuni di questi luoghi, mediante barriere parapedonali o altri strumenti idonei ad evitare il contatto diretto con la strada ed i veicoli che la percorrono”.

Infine, abbassamento delle tariffe della mensa scolastica.

“Auspicando che la Giunta riveda l’articolazione tariffaria in modo più equilibrato e favorevole alle fasce più deboli, intendiamo comunque, nel frattempo, evitare che a settembre entrino in vigore le tariffe (più alte) che avevano provocato le proteste di tanti genitori. Si tratta di iniziative politiche che mirano ad agevolare le famiglie. Le consistenze economiche non consentivano grandi margini, ma sono convinto che queste proposte richiedono investimenti di soldi pubblici in senso rispondente alle necessità collettive” prosegue Trovato.

La variazione di bilancio verrà discussa e votata nel Consiglio comunale convocato per lunedì alle ore 18.00.

“Un ringraziamento ai colleghi consiglieri di opposizione che hanno condiviso queste proposte – conclude Trovato – e un plauso al Sindaco e a tutta l’amministrazione per averle condivise”.