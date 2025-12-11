Enna accoglie la Fiamma Olimpica: ecco il percorso completo

PUBBLICITÀ

Martedì 16 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa ad Enna. A darne notizia l’Assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile.

PUBBLICITÀ

“Il passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra comunità – dichiara – è un momento di grande orgoglio. Questa luce simbolica ci ricorda i valori di pace, unità e rispetto che lo sport rappresenta. Un filo luminoso che unisce il mondo nel segno della speranza e della fratellanza”.

PUBBLICITÀ

“Un momento storico e di grande orgoglio per tutta la comunità – dichiara il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro – che potrà assistere al passaggio del simbolo universale di pace, unione e sport. Invito la cittadinanza – conclude Dipietro – a partecipare e a vivere insieme questa straordinaria occasione”.

La staffetta avrà inizio in Via Sant’ Agata, 109 con partenza alle ore 12:50 e arrivo alle ore 13:30 circa in Via Murgano.

1 Split: via s. Agata, piazza V. Emanuele, via Vulturo, via Canonico Falautano, piazza Garibaldi, viale C. Savoca, via Largo Rosso, via Roma fino a piazza Mazzini, via Orfanotrofio, via Bagni, via Santa Chiara, piazza N. Colaianni, piazza Umberto I, Via Roma sino alla Balata

2 split: via Roma bassa, via Libertà, viale IV Novembre, Piazza Europa fino ad arrivare a piazza Murgano (stadio Gaeta).