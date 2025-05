Enna accoglie il rientro del fercolo di Maria SS. Addolorata da Roma

PUBBLICITÀ

Una folla di cittadini e fedeli ha partecipato questa sera al rientro a Enna del fercolo di Maria Santissima Addolorata, proveniente da Roma dopo aver preso parte al Giubileo delle Confraternite.

Il momento dell’arrivo è stato accompagnato dalla Banda Città di Enna e dal Coro Passio Hennensis. Il fercolo è stato poi trasportato in processione da piazza Municipio, luogo dell’arrivo, fino alla chiesa dell’Addolorata, lungo un tratto di via Roma e via Mercato Sant’Antonio.

Foto tratta dalla diretta Facebook di PiCaFoto