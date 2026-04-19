Enna, accise nelle isole maggiori: Greco (Pd) sostiene la proposta del senatore Antonio Nicita

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Arriva il sostegno del consigliere comunale del Pd di Enna Marco Greco alla proposta presentata dal senatore del Partito Democratico Antonio Nicita di dimezzare le accise nelle isole maggiori.

Secondo quanto si legge nella dichiarazione di Greco, “la proposta presentata dal Sen. PD Antonio Nicita di dimezzare le accise nelle isole maggiori è profondamente giusta. Nel merito, nel metodo, nell’impostazione politica: lo è perché, concretamente, prova a contribuire alla riduzione del divario economico che storicamente intercorre tra Sicilia e Sardegna e il resto d’Italia”.

Nel testo viene inoltre sottolineato il profilo tecnico della proposta: “Sul piano della realizzabilità tecnica, mi rassicura anche il fatto che a proporla sia stato lui che è (e questo è noto a tutti ‘gli addetti ai lavori’) uno dei parlamentari più preparati della legislatura corrente in materia economica e finanziaria”.

L’auspicio espresso è che la proposta possa essere approvata con un consenso ampio: “L’auspicio è che la proposta venga approvata a larghissima maggioranza con il contributo politico soprattutto dei deputati e dei senatori delle due isole, indipendentemente dall’appartenenza politica di ognuno”.

Nella stessa dichiarazione viene rivolto anche un appello alla deputata Eliana Longi: “un appello in tal senso mi sento di poterlo rivolgere alla mia concittadina On. Eliana Longi. Qualora così fosse non esiterei nel complimentarmi con lei per aver sostenuto una proposta giusta e utile al territorio nonostante pervenga da un avversario politico e sono sicuro che ai miei complimenti si unirebbe unanime tutta la comunità ennese e non solo.”