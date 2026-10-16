Enna, Accademia Italiana della Cucina: a Pergusa la Cena Ecumenica

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Si è svolta ieri al Ristorante Garden di Pergusa la Cena Ecumenica della Delegazione di Enna dell’Accademia Italiana della Cucina, dedicata al tema del baccalà, dello stoccafisso e degli altri pesci conservati sotto sale, essiccati o affumicati nella cucina delle tradizioni regionali.

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Ad aprire la serata è stata la delegata Marina Taglialavoro, che ha accolto gli ospiti, riservando un saluto particolare ai nuovi membri Alessandra Girgenti e Gianprimo Luglio, presentati nel corso della conviviale.

Nel suo intervento, la delegata ha ricordato il valore della Cena Ecumenica come occasione di incontro ideale tra gli Accademici di tutto il mondo, uniti da un tema comune e dalla riscoperta delle storie e delle memorie legate alla cultura gastronomica del territorio. Gli Accademici simposiarchi, Maria Rosa Platino e Carmelo Battaglia, hanno proposto una riflessione sul dialogo fra tradizione e contemporaneità: una cucina capace di interpretare il presente senza recidere il legame con il passato.

Loredana Trovato, componente del Centro Studi, ha presentato il volume dedicato al tema della Cena Ecumenica. A seguire, i simposiarchi hanno illustrato il percorso gastronomico ideato per l’occasione, alternando preparazioni della tradizione a interpretazioni contemporanee.

Il menu si è aperto con i carrubbeddi, una proposta di tuma fritta con cuore d’acciuga sotto sale. Tra gli assaggi contemporanei, crostini di pane con crema di melanzane, bottarga di tonno, perle d’aceto balsamico e mentuccia, insieme a ciuffi di burro montato con acciuga sotto sale. Il percorso è proseguito con pasta con le sarde “a mare” all’ennese e baccalà in olio-cottura, prima delle portate successive dedicate alle diverse tradizioni regionali. In abbinamento, uno Zibibbo Rajàh delle Tenute Gorghi Tondi.

Dopo la cena sono stati presentati alla Delegazione ennese i due nuovi Accademici, Alessandra Girgenti e Gianprimo Luglio. Il vice delegato Fabio Montesano ha ringraziato il personale di sala e la proprietà, Massimo, Giovanni e Francesca Di Serio, per il contributo alla riuscita della cena, insieme allo chef Angelo Di Dio.

È intervenuto a chiusura della serata Ugo Serra, consigliere nazionale e segretario del Consiglio di Presidenza dell’Accademia Italiana della Cucina.