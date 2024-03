Enna: abito dell’Arciconfraternita delle Anime Sante esposto in Spagna

PUBBLICITÀ

L’Arciconfraternita delle Anime Sante del Purgatorio di Enna è presente da qualche settimana con un suo abito sacro presso il Museo della storia e delle tradizioni della Settimana Santa a Valladolid nella Regione della Castilla. L’iniziativa nasce da un progetto partito proprio dalla città spagnola che coinvolge le arciconfraternite italiane e degli altri paesi Europei.

PUBBLICITÀ

Dopo diversi contatti tra il presidente del Museo delle tradizioni della Settimana Santa di Spagna e il Rettore dell’Arciconfraternita ennese Ferdinando Scillia è stato deciso, unitamente al consiglio di amministrazione, di inviare un abito sacro, con la caratteristica candela che viene utilizzata durante le processioni della Settimana Santa. L’abito sacro è esposto nel museo unitamente a numerosi abiti rappresentativi delle confraternite di tutta Europa per permettere la conoscenza e lo studio dei riti sacri della Pasqua che si svolgono nei principali paesi europei.

Il Museo, tra l’altro, oltre ad avere la propria sede a Valladolid, sarà anche itinerante, toccando le principali capitali europee, permettendo quindi a turisti e studiosi di approfondire la conoscenza della storia delle confraternite.

“Per noi è motivo di orgoglio – sottolinea il rettore dell’Arciconfraternita delle Anime Sante Ferdinando Scillia – essere stati scelti per rappresentare con il nostro abito sacro, gli usi e le tradizioni dei riti sacri che si svolgono in Sicilia, unitamente alle altre arciconfraternite che sono state contattate. Gli abiti delle Confraternite – conclude Scillia – che si ispirano a quelle spagnole, in particolare a quelle di Siviglia e Valladolid, confermano lo stretto connubio che esiste tra le nostre congreghe e quelle iberiche”.