Enna: A19, sopralluogo tecnico alle rampe dello svincolo

PUBBLICITÀ

Nella giornata di oggi i Subcommissari della A19 “Palermo-Catania”, gli ingegneri Lelio Russo e Sergio Tumminello, insieme al RUP e al direttore dei lavori di Anas, ingegneri Antonio Lippolis e Nicolò Barone, hanno svolto un sopralluogo sul cantiere per la costruzione delle rampe degli svincoli di Enna, insieme al primo cittadino della città ennese, Maurizio Dipietro, accompagnati dal vicesindaco Francesco Comito e dall’assessore Rosalinda Campanile, ai quali sono state illustrate le attività di cantiere che sono ad oggi in corso.

PUBBLICITÀ

È stata l’occasione per fare il punto della situazione sui lavori alle rampe che procedono con un impiego giornaliero significativo di maestranze, sulle 60-70 unità. Si sta eseguendo l’adeguamento dei pulvini propedeutico alla posa delle nuove strutture sulla rampa che da Enna porta verso Palermo e che da Catania porta verso Enna.

Si sta lavorando costantemente ed incessantemente per recuperare il lieve ritardo che si è accumulato. L’obiettivo è di completare i lavori non andando oltre la prima metà del mese di febbraio 2025.

I Subcommissari e i tecnici di Anas stanno facendo il possibile per anticipare i tempi.

I costi dell’opera si aggirano sui 20,3 milioni di euro. Sono dei lavori di difficile realizzazione poiché legati allo stato dei luoghi, non si tratta di lavorazioni lineari ma si agisce su uno svincolo il cui raggio di azione è molto ristretto.

I subcommissari ed i tecnici di Anas hanno voluto, con questo incontro, mettere al corrente il primo cittadino di Enna sulla complessità delle attività delle opere che si stanno realizzando.

Vi è stata anche l’occasione per fare il punto della situazione con l’impresa che ha in appalto i lavori. La richiesta è stata quella di contrarre i tempi di consegna stabiliti compatibilmente con i tempi tecnici delle singole opere.

Nonostante un avvio complicato dovuto a problemi tecnici ed alle tempistiche protrattesi rispetto alla data di inizio dei lavori. Tuttavia, ogni difficoltà è stata affrontata e superata cercando di recuperare quanto più possibile strada facendo, anche grazie al fatto che da luglio in poi non ci si è fermati nemmeno nei finesettimana, giorni nei quali si è regolarmente lavorato sulle rampe degli svincoli di Enna.

Per il rispetto dei tempi dei lavori stabiliti alla fine dell’incontro odierno, sono previsti successivi sopralluoghi e accertamenti da parte dei Subcommissari e dei tecnici Anas. Il presidente della Regione Renato Schifani, nella qualità di commissario per il Piano di manutenzione dell’A19, è in stretto contatto con i due subcommissari, soprattutto per il rispetto dei tempi vista l’importanza che l’opera riveste per la città di Enna in considerazione della presenza di ospedale ed università.