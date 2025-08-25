Enna: A19, slitta al 27 agosto la chiusura notturna per lavori di alcune rampe dello svincolo

PUBBLICITÀ

La chiusura al traffico delle rampe dello svincolo di Enna, prevista per le 21:30 di questa sera, viene rinviata a mercoledì 27 agosto a causa di alcuni problemi tecnici avuti dall’impresa appaltatrice nell’approvvigionamento dei materiali.

Come comunicato da Anas qualche giorno fa, è necessario completare la sovrastruttura stradale attraverso la posa in opera della pavimentazione drenante, che verrà realizzata in orario notturno per minimizzare l’impatto sulla circolazione stradale. Seguiranno poi i lavori sui giunti di dilatazione dei viadotti e, infine, entro l’anno è prevista l’ultimazione di ulteriori interventi di risanamento delle sottostrutture dei viadotti, ma senza alcun impatto sul traffico veicolare.

Le lavorazioni saranno suddivise in tre fasi e dovrebbero avere una durata di sei giorni.