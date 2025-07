PUBBLICITÀ

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano temporanei rallentamenti in entrambe le direzioni nel Comune di Enna, in prossimità dello svincolo per Caltanissetta/Agrigento (km 108), a causa di un incendio che ha interessato un’area boschiva al di sopra della galleria “Fortolese”.

Per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco in sicurezza sono necessari blocchi momentanei della circolazione.

Il personale Anas è intervenuto sul posto.

Foto di repertorio