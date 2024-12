Enna: A19, nel cantiere della galleria “Favilla” celebrata la festa di Santa Barbara

PUBBLICITÀ

All’interno dei cantieri Anas sull’Autostrada A19 “Palermo Catania”, in galleria ‘Favilla’, e sulla “Catania-Ragusa”, in galleria ‘Francofonte’, Anas ha celebrato la festa di Santa Barbara, protettrice dei minatori e dei lavoratori in galleria.

Hanno partecipato il Subcommissari Sergio Tumminello e Lelio Russo, i vertici della struttura territoriale di Anas in Sicilia, i tecnici, l’impresa appaltatrice e gli operai che giornalmente lavorano nei cantieri.

La cerimonia ha preso avvio in mattinata all’interno della galleria ‘Favilla’ (Enna) dove, per l’occasione, la statua di Santa Barbara è stata spostata nella parte sovrastante l’interno del tunnel stesso. Successivamente, la cerimonia è proseguita nella galleria ‘Francofonte’, in provincia di Siracusa, dove è stata celebrata la messa, officiata da Don Luca Gallina, parroco di Francofonte. A margine della funzione sono stati illustrate ai presenti le caratteristiche dei lavori in corso.