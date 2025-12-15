Enna, A19 e viadotto Euno, Pd: “Dal 2021 disagi senza tregua. I pendolari ennesi sono stanchi”

PUBBLICITÀ

Da oltre quattro anni, i pendolari ennesi convivono con disagi continui lungo l’asse viario che collega Enna a Catania. A tornare sulla questione è Manuel Cutaia, esponente della Segreteria comunale del Partito Democratico di Enna e pendolare sulla tratta Enna–Catania, che ripercorre le difficoltà iniziate il 23 agosto 2021, data di avvio dei lavori al viadotto Euno.

«Da oltre quattro anni – dal 23 agosto 2021, data di avvio dei lavori al viadotto Euno – i pendolari ennesi vivono una condizione che definire difficile è ormai un eufemismo. Da allora, non abbiamo più conosciuto un giorno di normalità: cantieri, chiusure, restringimenti, deviazioni continue e tempi di percorrenza raddoppiati».

Secondo Cutaia, anche l’inaugurazione del viadotto Euno, avvenuta ad aprile, non avrebbe segnato il ritorno alla normalità annunciato: «L’inaugurazione del viadotto Euno, il 17 aprile 2025, era stata presentata come il simbolo della rinascita della viabilità ennese. Una promessa tradita in poche settimane. I lavori non erano realmente conclusi, e il tratto è tornato quasi subito ad essere interessato da nuove limitazioni».

Nel frattempo, aggiunge, l’intera autostrada A19 continua a presentare criticità: «Nel frattempo, l’A19 intera è diventata un percorso a ostacoli permanente: carreggiate ristrette, cambi di corsia improvvisi, deviazioni continue».

Tra gli episodi più recenti, viene citata «la chiusura totale delle scorse settimane del tratto Gerbini–Motta Sant’Anastasia in direzione Catania, che ha reso la durata della tratta da Enna a Catania quasi di 2 ore».

Cutaia sottolinea come il tema incida profondamente sulla vita quotidiana della città: «Enna è una città fatta in buona parte da pendolari. Io stesso sono un pendolare: resto a vivere qui perché amo profondamente questa città, e come me lo fanno centinaia di ennesi che ogni giorno affrontano l’A19 per poter lavorare». E aggiunge: «Ma ogni volta che restiamo imbottigliati per l’ennesimo cantiere, una domanda ritorna: “Ha senso continuare così?”».

Una situazione che, a suo avviso, potrebbe avere conseguenze anche sul piano demografico: «Ed è una domanda che sempre più persone iniziano a porsi, perché questi disagi potrebbero contribuire ad accelerare uno spopolamento già drammatico».

Nel suo intervento, Cutaia richiama infine l’attenzione sul ruolo delle istituzioni locali: «In tutto questo, l’assenza della politica locale è assordante». Ricorda quindi la presenza dell’amministrazione comunale all’inaugurazione del viadotto: «Alla cerimonia di inaugurazione del viadotto Euno l’amministrazione comunale era presente al completo: sindaco, assessori, consiglieri, foto, sorrisi, champagne. Oggi invece domina il silenzio».

Da qui l’appello a una maggiore incisività nei confronti degli enti competenti: «E proprio perché le colpe sono dell’ANAS e della Regione Siciliana, e proprio perché Enna ha rappresentanti politici vicini al governo regionale, sarebbe stato lecito aspettarsi più coraggio, più pressione, più determinazione, più presenza. Invece nulla. Sembra quasi che si pensi già ad altri “svincoli”: quelli delle prossime amministrative».