Enna, A19: da lunedì chiusura temporanea della rampa di ingresso dello svincolo verso Palermo per lavori

Da domani, lunedì 10 novembre, alle ore 8:00 e fino alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiusa la rampa di ingresso in autostrada in direzione Palermo dello svincolo di Enna, al km 120 dell’A19 “Palermo-Catania”.

La chiusura rientra nella Fase B dei lavori di installazione dei giunti di dilatazione avviati da Anas, dopo la conclusione della Fase A, che si è svolta dal 3 all’8 novembre.

Secondo le indicazioni di Anas, durante la Fase B gli utenti che da Enna devono immettersi in autostrada nella carreggiata in direzione Palermo verranno suddivisi in base alla massa complessiva del mezzo utilizzato: i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate percorreranno la strada statale 121 fino al km 112,400, proseguiranno lungo la strada comunale per poi immettersi sulla A19 al km 112,400 tramite la piazzola Ferrarelle; i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate potranno percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 192, proseguiranno lungo la strada statale 92 fino all’incrocio con la strada provinciale 7° e si immetteranno sull’A19 al km 129,200 tramite lo svincolo Mulinello in direzione Palermo; i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate e i mezzi leggeri con massa inferiore alle 3,5 tonnellate (consigliato in particolare per chi si trova a transitare in zona di Enna Bassa) possono percorrere la strada statale 117 Bis fino all’incrocio con la strada statale 122, proseguire lungo la strada statale 122 fino all’incrocio con la strada statale 626, proseguire sulla strada statale 626 fino all’incrocio con la strada statale 640 e immettersi sull’A19 al km 103,500 tramite lo svincolo di Caltanissetta.

Lo svincolo rimarrà invece regolarmente aperto per chi viaggia da e verso Catania.